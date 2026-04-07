07 апреля 2026 в 17:22

Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей

Сергей Кравцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Оценка за поведение может сократить число необоснованных обвинений в адрес учителей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, ранняя фиксация отклонений в действиях учеников даст возможность оказать им своевременную поддержку.

Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года во всех российских школах внедрят единую модель оценки поведения школьников. В 2026/27 учебном году новая система пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев выразил мнение, что отметки за поведение помогут ребенку успешнее интегрироваться в социум. Это также позволит определить сильные и слабые стороны школьников во взаимодействии с обществом, добавил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
