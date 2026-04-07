Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей Кравцов: оценка за поведение сократит неоправданные обвинения против педагогов

Оценка за поведение может сократить число необоснованных обвинений в адрес учителей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, ранняя фиксация отклонений в действиях учеников даст возможность оказать им своевременную поддержку.

Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года во всех российских школах внедрят единую модель оценки поведения школьников. В 2026/27 учебном году новая система пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев выразил мнение, что отметки за поведение помогут ребенку успешнее интегрироваться в социум. Это также позволит определить сильные и слабые стороны школьников во взаимодействии с обществом, добавил он.