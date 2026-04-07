Генерал ответил на обещание Трампа уничтожить Иран

Американский лидер Дональд Трамп не сможет стереть Иран с лица земли, так как вся его политика замешана на лжи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Тегеран только наращивает удары по объектам США и Израиля.

Политика Трампа замешана на лжи. Его заявление стереть Иран с лица земли — это, скорее всего, очередной блеф. Потому что Тегеран на сегодняшний день представляет серьезную угрозу для политической карьеры главы Белого дома. Иран наращивает свои удары по всем американо-израильским объектам. И поэтому то, что Трамп постоянно делает какие-то резкие высказывания, — это проявление его слабости, а не желание мира, — сказал Липовой.

Он добавил, что такие заявления не бывают беспочвенными, за ними должны последовать какие-то действия со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Трамп понимает, что после новой атаки на Иран может получить гораздо более жесткий ответ.

Ранее Трамп анонсировал уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди.