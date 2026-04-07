07 апреля 2026 в 18:03

Раскрыт тайный смысл слов Вэнса о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии

Политолог Безпалько: Вэнс поддержал Орбана словами о влиянии Киева на выборы

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вице-президент США Джей Ди Вэнс своими словами о вмешательстве Украины в венгерские выборы на самом деле поддержал премьер-министра европейской страны Виктора Орбана в предвыборной борьбе, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, визит такого крупного политика имеет огромное значение для репутации венгерского премьера.

В Венгрию приехал очень уважаемый человек, крупный политик и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Сам Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) не может совершить визит из-за войны в Иране. Но приезд вице-президента — это тоже очень много для небольшой и скромной во всех масштабах Венгрии. Его поддержка Орбана имеет большое значение для репутации венгерского премьера, его имиджа как политика, который умеет строить отношения с самыми крупными государствами и их лидерами, такими как Владимир Путин и Трамп. В своих заявлениях Вэнс повторяет нарративы самого Орбана, утверждая, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не должен вмешиваться в венгерские выборы, — сказал Безпалько.

Ранее Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
