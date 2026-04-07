Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова

«Ведомости» сообщили о возможной скорой отставке руководителей сразу нескольких российских регионов. Речь идет о губернаторах прифронтовых Белгородской и Брянской областей Вячеславе Гладкове и Александре Богомазе, а также главе Дагестана Сергее Меликове. Почему могут уволить Гладкова и Богомаза и кто может прийти им на смену, в колонке для NEWS.ru рассказал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Что означает возможная отставка Гладкова и Богомаза

Если такая отставка теоретически, действительно, может состояться, то ее смысл не в том, что приедет новый человек и быстро поправит что-то. Скорее это означало бы смену самой модели управления приграничным регионом. До сих пор логика была в том, чтобы, насколько возможно, сохранять формат условно мирной жизни даже в условиях постоянной военной угрозы. Но если федеральный центр приходит к выводу, что эта модель исчерпана, тогда неизбежно меняется и запрос к губернатору: нужен уже не столько политико-социальный менеджер мирного времени, сколько администратор более жесткого, мобилизационного, полувоенного режима. Обсуждение возможной отставки Гладкова и Богомаза как раз и подается в прессе на фоне тяжелейшей приграничной ситуации и ощущения, что прежний формат управления работает на пределе. При этом Гладков, в отличии от Богомаза, и вправду работает на пределе, а вот Брянск, по моему мнению, даже в относительно мирной среде управляется намного хуже.

Александр Богомаз Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Почему недовольство жителей не равно провалу управления

При этом важно понимать, что оценка работы губернатора и настроение жителей — не одно и то же. В приграничье люди живут под постоянным стрессом: атаками БПЛА, разрушениями, эвакуациями, бытовой неустроенностью. В такой ситуации недовольство населения почти неизбежно, даже если региональная команда объективно делает очень много.

То есть низкий уровень удовлетворенности не всегда означает автоматический провал управления — иногда это отражение самой экстремальности обстановки. В случае Белгородской области нагрузка на власть действительно колоссальная: регион давно живет в режиме чрезвычайного напряжения, с большими потерями среди мирных жителей и постоянным кризисным давлением.

Почему простая ротация власти не решит системных проблем

Поэтому простая ротация сама по себе проблем не решит. У нового губернатора не будет никакой «панацеи» и никакого идеального способа мгновенно стабилизировать ситуацию. Военная угроза не исчезнет от замены фамилии.

Если отставка Гладкова или Богомаза и может иметь политический смысл, то прежде всего как сигнал: Москва считает, что текущая конструкция управления себя исчерпала и нужен переход к другой, более жесткой и более централизованной модели. Иными словами, речь шла бы не столько о персональной оценке, сколько о перенастройке режима управления.

Отсюда и вопрос о том, исчерпана ли модель «мирного региона в условиях войны». Она может работать как временный компромисс, когда задача — удержать обычную жизнь любой ценой. Но чем дольше сохраняется интенсивное военное давление, тем сильнее накапливается разрыв между формально мирным статусом региона и фактически военной логикой жизни. В какой-то момент система начинает буксовать: население ждет большей защищенности и ясности, центр — большей управляемости, а региональные власти оказываются между этими двумя запросами.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой возможен сценарий после отставки Гладкова и Богомаза

Идея военных администраций в этом смысле выглядит не как фантазия, а как один из возможных сценариев дальнейшей эволюции системы. Но и здесь не стоит ждать чудес. Военная администрация может дать более жесткую вертикаль, ускоренное принятие решений, более прямую координацию с силовым блоком и меньшее число политических компромиссов. Однако цена этого — сокращение пространства обычной гражданской политики и фактическое признание, что регион уже окончательно вышел из логики мирного управления. Поэтому вопрос не в том, «лучше» ли военные администрации сами по себе, а в том, считает ли федеральный центр, что порог перехода к такой модели уже пройден.

