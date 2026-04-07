«БАРС» и «Орлан» уничтожили больше 30 дронов ВСУ над Белгородом Гладков: подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили 32 дрона ВСУ за сутки

Подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» ликвидировали 32 украинских беспилотника над Белгородской областью в период с 07:00 мск 6 апреля до 07:00 мск 7 апреля, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, средствами РЭБ подавлено восемь FPV-дронов в Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах.

Из стрелкового оружия удалось сбить четыре беспилотника ВСУ в Валуйском, Ровеньском и Шебекинском округах, отметил губернатор. «Орлан» уничтожил 20 беспилотников, в том числе в Грайворонском, Белгородском и Волоконовском округах, добавил Гладков.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 217 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, уничтожены четыре единицы бронетехники, включая американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотный летательный аппарат в регионе. В связи с инцидентом власти ввели режим опасности атаки БПЛА и предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета.