Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 05:01

В Ленинградской области силы ПВО предотвратили атаку на регион

Дрозденко: в Ленинградской области силы ПВО уничтожили один беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. В связи с этим власти объявили опасность БПЛА и предупредили о возможных сбоях мобильного интернета.

Силами ПВО уничтожен один БПЛА в Ленинградской Области, — написал Дрозденко.

Ранее Дрозденко заявил, что над регионом уничтожили 17 БПЛА. При этом, как уточнял губернатор, обломки упали в нескольких местах.

До этого пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря.

Кроме того, обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил губернатор Ленобласти. По его словам, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал, уточнил губернатор.

Регионы
Ленобласть
Александр Дрозденко
БПЛА
ПВО
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.