07 апреля 2026 в 16:55

Политолог ответил, может ли Иран сделать платным проход в Ормузском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран технически способен организовать платную систему прохода судов через Ормузский пролив, установив желаемую сумму за транзит, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, в случае неуплаты корабли будут подвергаться ракетным ударам, а юридические нормы в текущей ситуации на Ближнем Востоке перестали иметь какое-либо значение.

Технически Иран имеет все возможности обеспечить платный проход через Ормузский пролив с желаемой суммой. Платишь — проходишь, не платишь — по тебе ударят ракетами. Поэтому с чисто военно-тактической точки зрения это реализуемая история. На юридическую составляющую всем уже плевать. Поэтому такая история вполне реалистична, — сказал Минченко.

Ранее Бахрейн, занимающий пост председателя Совета Безопасности ООН, убрал из своего проекта резолюции по Ормузскому проливу пункт о применении военной силы. Обновленная версия текста отдает приоритет «оборонительному» подходу, призывая государства к скоординированным «соразмерным действиям» для защиты судоходства, например через сопровождение коммерческих судов.

Мир
Ближний Восток
Иран
Ормузский пролив
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Александр Ефимов
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
