07 апреля 2026 в 17:38

Пропавший без вести боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации

Пропавший без вести боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации

ВС РФ в зоне СВО
Внесенный в список пропавших без вести российский боец СВО с позывным Механ неожиданно вышел на связь с чужой рации, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале. Его сослуживцы очень удивились, услышав в эфире его голос.

Как рассказал военнослужащий, летом 2025 года во время штурма позиций ВСУ он попал под обстрел и получил ранение. Его сослуживцев спасти не удалось. Отбившись от атаки, он несколько дней полз к позициям российских военных без еды, воды и связи.

На пути он встретил раненого бойца из другого подразделения с нерабочей рацией. Тогда Механ разобрал, прочистил устройство и вышел на нужную частоту, передав примерные координаты своего местонахождения.

Это вы поторопились, парни!пошутил он при встрече с сослуживцами, которые уже внесли его в список пропавших без вести.

Позже осмотревшие бойца медики выявили, что помимо осколка у него был перелом ноги. После лечения и восстановления он вернулся в строй.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и остался жив. Военный рассказал, что во время атаки украинских беспилотников он начал отстреливаться из ружья: один дрон ему удалось сбить, по второму он промахнулся, после чего тот взорвался примерно в метре от него.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Юные вандалы испортили памятник с боевым танком под Нижним Новгородом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

