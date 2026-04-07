Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации

Пропавший без вести боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации

Внесенный в список пропавших без вести российский боец СВО с позывным Механ неожиданно вышел на связь с чужой рации, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале. Его сослуживцы очень удивились, услышав в эфире его голос.

Как рассказал военнослужащий, летом 2025 года во время штурма позиций ВСУ он попал под обстрел и получил ранение. Его сослуживцев спасти не удалось. Отбившись от атаки, он несколько дней полз к позициям российских военных без еды, воды и связи.

На пути он встретил раненого бойца из другого подразделения с нерабочей рацией. Тогда Механ разобрал, прочистил устройство и вышел на нужную частоту, передав примерные координаты своего местонахождения.

Это вы поторопились, парни! — пошутил он при встрече с сослуживцами, которые уже внесли его в список пропавших без вести.

Позже осмотревшие бойца медики выявили, что помимо осколка у него был перелом ноги. После лечения и восстановления он вернулся в строй.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и остался жив. Военный рассказал, что во время атаки украинских беспилотников он начал отстреливаться из ружья: один дрон ему удалось сбить, по второму он промахнулся, после чего тот взорвался примерно в метре от него.