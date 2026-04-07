07 апреля 2026 в 17:47

Эксперт заявил о появлении новой мировой державы

NYT: Иран стал крупной мировой державой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран усилил свое влияние в мировой политике на фоне ближневосточного конфликта, став новым центром силы, пишет The New York Times со ссылкой на профессора Чикагского университета Роберта Пейпа. В издании признали, что по экономическим и военным показателям Иран несопоставим с США, Китаем и Россией.

Ключевым фактором роста влияния стал контроль над Ормузским проливом. По оценке автора, сохранение контроля над этим узлом в течение продолжительного времени способно существенно изменить глобальный баланс сил. Пролив формально остается открытым для судоходства, однако интенсивность трафика значительно снизилась. Причиной названы угрозы атак, которые привели к сокращению перевозок более чем на 90%.

Нападение на грузовое судно каждые несколько дней было более чем достаточно, чтобы сделать риск неприемлемым, — объяснил Пейп.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран технически способен организовать платную систему прохода судов через Ормузский пролив, установив желаемую сумму за транзит. По его словам, в случае неуплаты корабли будут подвергаться ракетным ударам, а юридические нормы в текущей ситуации на Ближнем Востоке перестали иметь какое-либо значение.

Мир
Иран
Ормузский пролив
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках
В России решили наказать один коньячный завод за нарушения
Стали известны последние слова Дедова в суде
Политолог объяснил, почему конфликт с Ираном экономически выгоден США
Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков
Названа сумма, которую выделили для пострадавших при паводках в Дагестане
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит
«Действия против войны»: в ЕС вывели из строя оружейные заводы
Треть миллиона для тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд
Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса
Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров
«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине
Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском
Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы
В Сети появилось редкое фото Жириновского
Раскрыто, почему престарелые американцы массово бросают работу
Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП
В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах
Конфликт из-за девушки перерос в зверское избиение толпой
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

