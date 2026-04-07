Эксперт заявил о появлении новой мировой державы

Иран усилил свое влияние в мировой политике на фоне ближневосточного конфликта, став новым центром силы, пишет The New York Times со ссылкой на профессора Чикагского университета Роберта Пейпа. В издании признали, что по экономическим и военным показателям Иран несопоставим с США, Китаем и Россией.

Ключевым фактором роста влияния стал контроль над Ормузским проливом. По оценке автора, сохранение контроля над этим узлом в течение продолжительного времени способно существенно изменить глобальный баланс сил. Пролив формально остается открытым для судоходства, однако интенсивность трафика значительно снизилась. Причиной названы угрозы атак, которые привели к сокращению перевозок более чем на 90%.

Нападение на грузовое судно каждые несколько дней было более чем достаточно, чтобы сделать риск неприемлемым, — объяснил Пейп.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран технически способен организовать платную систему прохода судов через Ормузский пролив, установив желаемую сумму за транзит. По его словам, в случае неуплаты корабли будут подвергаться ракетным ударам, а юридические нормы в текущей ситуации на Ближнем Востоке перестали иметь какое-либо значение.