В Сети появилось редкое фото Жириновского

Политтехнолог Илья Паймушкин опубликовал в соцсети «Вконтакте» редкий кадр с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Снимок сделан во время работы эксперта в партии — он выступал на многих съездах.

В ЛДПР вступил в 11-ом классе. Затем возглавлял одну из самых сильных региональных молодежных организаций партии в стране. Выступал на многих съездах, работал в ЦА ЛДПР, — написал Паймушкин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин относился к Жириновскому с большим уважением и находился с ним в очень содержательном диалоге. По его словам, это взаимодействие было интересно для обеих сторон.

До этого мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени Владимира Жириновского. Политик руководил Либерально-демократической партией России свыше трех десятилетий и представлял ее в Госдуме на протяжении восьми созывов.

Кроме того в Сети вспомнили предсказание Жириновского о том, что третья мировая война может начаться в 2027 году. Политик отмечал, что США сдают позиции, Европа «состарилась», а Китай не готов брать на себя роль гегемона.