29 апреля 2026 в 10:12

В Уфе появится улица Жириновского

Горсовет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Уфе появится улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, соответствующее решение приняли депутаты городского совета, сообщает KP.RU. Инициативу поддержали почти единогласно: 28 парламентариев проголосовали за, один воздержался.

Улица Жириновского протянется между уже существующей Ольховой улицей в Демском районе и проектируемой улицей в Ленинском районе. Ее протяженность составит 800 метров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится улица имени драматурга и режиссера Николая Коляды. Ее оборудуют в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района. В администрации рассказали, что новая улица войдет в состав культурного кластера. Рядом будут расположены улицы, также названные в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова, — участок микрорайона по задумке будет посвящен деятелям, родившимся в Екатеринбурге.

До этого улицу в поселке Мирный городского округа Люберцы назвали в честь погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). С соответствующим предложением к местным властям обратились ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участники СВО.

