27 марта 2026 в 16:55

В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды

Николай Коляда Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
В Екатеринбурге появится улица имени драматурга и режиссера Николая Коляды, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Ее оборудуют в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района.

В администрации рассказали, что новая улица войдет в состав культурного кластера. Рядом будут расположены улицы, также названные в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова, — участок микрорайона по задумке будет посвящен деятелям, родившимся в Екатеринбурге.

Николай Коляда был руководителем «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Он скончался 2 марта 2026 года от запущенного воспаления легких.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Николаем Колядой завершилась громкими аплодисментами — поклонники проводили драматурга в последний путь. Церемония состоялась в Екатеринбурге.

