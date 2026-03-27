В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды

В Екатеринбурге появится улица имени драматурга и режиссера Николая Коляды, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Ее оборудуют в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района.

В администрации рассказали, что новая улица войдет в состав культурного кластера. Рядом будут расположены улицы, также названные в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова, — участок микрорайона по задумке будет посвящен деятелям, родившимся в Екатеринбурге.

Николай Коляда был руководителем «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Он скончался 2 марта 2026 года от запущенного воспаления легких.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Николаем Колядой завершилась громкими аплодисментами — поклонники проводили драматурга в последний путь. Церемония состоялась в Екатеринбурге.