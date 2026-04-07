07 апреля 2026 в 18:50

В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах

Депутат Журавлев: детям нужно прививать основы морали, чтобы избежать агрессии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Детям нужно прививать основы морали, чтобы предотвратить агрессию и нападения в школах, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий также отметил, что школьное насилие — это сложная проблема, решение которой требует комплексного подхода.

Школьное насилие — сложная проблема, с которой сталкиваются по всему миру, а не только в России. И для ее решения требуется комплексный подход. Основу воспитания так или иначе всегда дает семья, как и первичные понятия добра и зла, но потом это всегда подхватывает система образования. Она не должна быть нацеленной исключительно на пичканье детей знаниями, непременно нужно прививать основы морали. Необходимо заканчивать с предоставлением услуг, а воспитывать человека. Три критерия: воспитание, мораль и контроль. Надо воспитывать высоконравственных моральных людей, — сказал Журавлев.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что расширение штата психологов и отказ от бумажной работы в пользу реальной диагностики микроклимата в классах позволит предотвратить нападения в школах. По его словам, трагедия в Перми, где подросток напал с ножом на учительницу, обнажает глубокие системные проблемы.

Софья Якимова
