Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 18:56

Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

СМИ сообщили, что сразу три региона могут сменить своих глав еще до осенней избирательной кампании 2026 года. Речь идет о губернаторах Белгородской и Брянской областей Вячеславе Гладкове и Александре Богомазе, а также о руководителе Дагестана Сергее Меликове. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что ротация действительно назрела. В чем истинные причины возможных отставок и как они могут изменить систему управления в регионах — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке губернатора Гладкова

Газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, рассказала, что власти обсуждают возможную смену главы приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова. Плановые выборы губернатора региона должны пройти в сентябре, однако чиновник может сложить полномочия уже в ближайшее время.

Инсайдеры уточнили, что возможный уход 57-летнего Гладкова с поста связан в том числе с его здоровьем. Они обратили внимание, что рейтинги губернатора достаточно высокие, однако в регионе сложилась тяжелая ситуация — учитывая то, что руководитель администрации уже успел отработать один срок, его действительно могут ротировать.

Оперштаб Белгородчины в своих соцсетях опроверг слухи об отставке Гладкова. Там подчеркнули, что губернатор продолжает работу на своем текущем посту, а кадровых перестановок в руководстве региона пока не планируется.

«Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ», — гласит заявление.

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

С началом СВО Белгородская область оказалась одним из ближайших регионов к зоне украинского конфликта, регулярно подвергаясь атакам со стороны ВСУ. Днем 7 апреля местный оперштаб сообщил, что только за последние сутки украинская армия атаковала населенные пункты области более чем 100 беспилотниками и выпустила свыше 10 боеприпасов, погиб один мирный житель.

Политолог Илья Гращенков в колонке для NEWS.ru отметил: если отставка Гладкова все же теоретически состоится, то ее смысл будет заключаться не столько в исправлении «ошибок» прежнего руководителя, сколько в смене самой модели управления регионом.

«До сих пор логика была в том, чтобы, насколько это возможно, сохранять формат условно мирной жизни даже в состоянии постоянной военной угрозы. Но если федеральный центр приходит к выводу, что эта модель исчерпана, тогда неизбежно меняется и запрос к губернатору: нужен уже не столько политико-социальный менеджер мирного времени, сколько администратор более жесткого, мобилизационного, полувоенного режима», — пояснил эксперт.

Кто может составить компанию Гладкову

Свой пост уже этой весной, по данным СМИ, может покинуть и губернатор Брянщины Александр Богомаз. Он стал врио главы региона в 2014 году, а официально избрался в 2015-м, заручившись тогда поддержкой 79,96% местных жителей.

Как и Белгородская, Брянская область регулярно подвергается атакам украинских войск. Один из последних крупных ударов по Брянску пришелся на середину марта: тогда ВСУ выпустили по городу ракеты Storm Shadow. В результате нападения погибли восемь мирных жителей, еще 47 человек пострадали.

Александр Богомаз Александр Богомаз Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с NEWS.ru отметил, что слухи об отставке Богомаза ходили давно. Хотя, по его мнению, с точки зрения управляемости и показателей социально-экономического развития регион «выглядит неплохо».

Третий кандидат на уход, которого называют источники прессы, — глава Дагестана Сергей Меликов. Он руководит республикой с октября 2020 года, а до этого был заместителем директора Росгвардии и сенатором от Ставропольского края.

По мнению Калачева, политическую судьбу Меликова определит ситуация с наводнениями в Дагестане, вызванными рекордными ливнями. В результате удара стихии в республике погибли шесть человек.

«Сейчас представляется, что власть не полностью справляется с последствиями стихии — не так быстро, не так эффективно, как хотелось бы. Но это скорее повод, чем причина. Причина, на мой взгляд, кроется в проблемах с управляемостью в целом — то есть в эффективности и качестве регионального управления. Я бы сказал, что в Дагестане они хромают», — подчеркнул аналитик.

Что ждет регионы после череды отставок

Илья Гращенков обратил внимание на важный момент: оценка работы губернатора и настроения жителей — не всегда одно и то же. В приграничных регионах этот нюанс проявляется наиболее ярко.

«В приграничье люди живут под постоянным стрессом, атаками БПЛА, разрушениями, эвакуациями, бытовой неустроенностью. В такой ситуации недовольство населения почти неизбежно, даже если региональная команда объективно делает очень много. То есть низкий уровень удовлетворенности не всегда означает автоматический провал управления — иногда это отражение самой экстремальности обстановки», — пояснил эксперт.

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он полагает, что сегодня население прифронтовых регионов ждет от власти большей защищенности и ясности, а федеральный центр — большей управляемости: в итоге региональное руководство вынуждено лавировать между двумя этими запросами. Гращенков допускает, что на фоне отставок одним из вариантов дальнейшей эволюции политической системы в приграничье может быть создание военных администраций.

«Но и здесь не стоит ждать чудес. Военная администрация может дать более жесткую вертикаль, ускоренное принятие решений, более прямую координацию с силовым блоком и меньшее число политических компромиссов. Однако цена этого — сокращение пространства обычной гражданской политики и фактическое признание, что регион уже окончательно вышел из логики мирного управления. Поэтому вопрос не в том, „лучше“ ли военные администрации сами по себе, а в том, считает ли федеральный центр, что порог перехода к такой модели уже пройден», — заключил политолог.

Читайте также:

Власть
Белгородская область
Брянская область
Дагестан
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.