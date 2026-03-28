Украинские «барахолки смерти»: как мародеры продают вещи погибших россиян

В украинском сегменте интернета активно распродают личные вещи, документы и опознавательные знаки российских бойцов, причем как погибших, так и плененных. В СМИ подобный «бизнес» получил название «барахолки смерти». Кто стоит за мародерами и какие меры могут быть приняты для защиты памяти павших бойцов и пресечения торговли их вещами, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о торговле личными вещами российских военных

В украинском сегменте интернета идет активная торговля личными вещами, документами, опознавательными знаками и жетонами российских бойцов. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ. Появление так называемых «барахолок смерти», по его словам, «в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских».

Собеседник агентства отметил, что, помимо вещей погибших военнослужащих, на украинских сайтах размещены документы и вещи российских военнослужащих, еще находящихся в плену. Этому «товару» приписывают маркировку «груз-200», обозначающую погибших.

Впервые к факту торговли вещами погибших российских военных привлекла внимание представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова больше двух лет назад.

«Как недавно выяснилось, глубина морального падения [представителей киевского режима и украинских неонацистов] такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — сообщила Захарова.

По ее словам, один из жителей Австралии получал с Украины предметы, принадлежащие павшим солдатам ВС России, и реализовывал их через социальные сети. Захарова подчеркнула, что «вопиющее святотатство» и глумление над памятью российских бойцов не останутся без ответа.

Как действуют украинские мародеры

С 2014 года на Украине продают награбленное — то, что вывезли с Донбасса, сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. По его словам, то же самое происходит и с украденным в Курской области.

«Приезжают машины (в первую очередь это украинские военные), они забирают из домов все: естественно, дорогие вещи, электронику, потом срезают котлы, снимают сантехнику. У нас огромное количество свидетельств, — рассказал он NEWS.ru. — А следом за военными то же самое делает и украинское гражданское население — забирают одежду, в том числе поношенную. Одна и та же машина может приезжать в один и тот же дом по три-четыре раза. Так же все было и на Донбассе после 2014-го, особенно в 2015–2016 годах. Все это очень напоминает действия гитлеровских войск. Это абсолютная, безудержная жадность. Когда крадут все — это, кстати, военное преступление. Нажива любой ценой — вот что движет этими людьми».

Почему на Украине появились «барахолки смерти»

За этими «барахолками» стоят просто «животные», у которых вообще нет совести, которые делают бизнес на смерти противника, сказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, когда такое случается, то о моральном облике этой армии не надо уже рассуждать.

«Как известно, в гитлеровской армии немецкие солдаты плоскогубцами вынимали позолоченные зубы у наших погибших солдат и пересылали их в Германию, чтобы их жены, матери торговали этими золотыми коронками, — напомнил собеседник NEWS.ru. — Вот эта параллель, мне кажется, совершенно идеально отражает, что происходит сейчас в „бандеровской“ армии Украины. Сейчас нам показывают истинное лицо украинского нацизма. Ну что, нам стоит только поблагодарить тех, кто обрисовал нам физиономию этой фашистской армии. Теперь к уродливой морде добавился еще один отвратительный штрих».

Как можно остановить «барахолки смерти»

Мы можем сколько угодно говорить о фашистском облике этой армии, об этих нелюдях, которые потеряли даже самое примитивное представление о совести, о морали, но ведь это ничего не изменит, считает Баранец.

«Мне говорят: „Надо выступить с заявлением!“ И что, завтра перестанут торговать челюстями наших солдат с позолоченными зубами, или шевронами? Мера только одна — убивать! — заявил военный обозреватель. — Русская пуля — самое хорошее лекарство для такой сволоты. Мы можем возмущаться, мы можем заявлять протесты: это не поможет. Враг с таким обликом должен быть уничтожен».

Ранее Захарова сообщила, что зверства украинцев над пленными достигли чудовищных масштабов. «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, которые вернулись из плена, способны привести в ужас даже самых прожженных циников», — отметила она.

Дипломат рассказала, что военнопленных использовали в «качестве тренажера для студентов-медиков», били по костям. Также им намеренно причиняли боль «посредством введения в раны медицинских инструментов», сообщила представитель МИД. По ее словам, у этих преступлений не будет срока давности.

