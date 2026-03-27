Россия люто накажет Прибалтику за дроны: как это будет — НАТО не поможет

Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России из-за инцидента с украинским дроном, который пересек воздушное пространство республики. Таллин обвинил РФ в создании «непредсказуемых рисков» в сфере безопасности в регионе. Опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание на абсурдность обвинений и отметили, что часть БПЛА ВСУ летит именно из Латвии, Литвы и Эстонии. Как Москва может навсегда покончить с балтийской угрозой — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МИД Латвии

МИД Латвии сообщил, что временный поверенный в делах России был вызван в ведомство 25 марта. Ему выразили «категорический протест» из-за пролета беспилотника ВСУ над территорией республики. В ведомстве утверждают, что БПЛА якобы залетел в латвийское воздушное пространство со стороны РФ.

«Представителю российского посольства сообщили, что Россия <...> создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в регионе в целом», — пояснили в министерстве.

Речь идет о дроне, который в тот же день рухнул в 13 км от границы Латвии с Россией неподалеку от села Добричина в Краславском районе. По словам премьер-министра республики Эвики Силини, упавший аппарат может иметь украинское происхождение. Министр обороны страны Андрис Спрудс утверждал, что прервал свой рабочий визит на Украину из-за этого инцидента.

Фрагмент украинского БПЛА, который залетел в воздушное пространство Латвии и потерпел крушение в Краславском районе Фото: Latvijas armija

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru сравнил претензии Латвии к России из-за атак БПЛА Украины по российской же территории с «плохим анекдотом».

«Однако в контексте происходящего на северо-западе РФ, в Ленинградской области, ничего смешного в этом уже нет», — подчеркнул он.

Откуда и куда летели украинские дроны

В ночь на 25 марта украинские войска организовали один из самых массированных налетов на Ленинградскую область с начала СВО. Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что к утру среды средства ПВО перехватили в небе над регионом 56 беспилотников. В результате атаки произошел пожар в порту Усть-Луга, в Выборге оказалась повреждена кровля жилого дома. Также ущерб был зафиксирован в Кронштадте.

По мнению Воробьева, именно портовая инфраструктура была одной из главных целей десятков украинских дронов, атаковавших Ленобласть.

«В этих районах сосредоточено до 40% всех российских нефтеналивных экспортных мощностей. Совершенно очевидно, что цель врага — попытаться парализовать балтийские маршруты и нанести максимальный финансовый ущерб РФ. Это очень серьезная угроза для безопасности нашей страны», — сказал аналитик.

Эксперт уверен, что страны Прибалтики оказывали ВСУ помощь в организации налета. Оттуда же, по его словам, зарубежные спецслужбы могут координировать теракты на российской территории. Так, например, террористка, убившая публицистку Дарью Дугину, бежала с территории РФ в Эстонию.

Гражданка Украины Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, в автомобиле Mini Cooper с регистрационными знаками ДНР на МКАД, 2022 год Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru также отмечал, что дроны ВСУ по Петербургу могут лететь из Эстонии, Финляндии или Латвии.

«Дело в том, что беспилотники ВСУ сейчас есть с радиусом действия до 2000 км, поэтому их могут запускать с различного рода недружественных России территорий», — отмечал он.

Что Россия сделает с Прибалтикой

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что лидеры европейских стран пытаются обвинить Москву в инцидентах с беспилотниками ВСУ в Прибалтике, чтобы вызвать ненависть к РФ. «Риторика, постоянно обвиняющая Россию, опасна», — написал он в соцсети Х.

Военный эксперт Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru отметил, что неприемлемы не только огульные обвинения, но и атаки БПЛА со стороны прибалтийских государств. По его мнению, в конечном итоге Москва будет вынуждена ликвидировать плацдарм НАТО, который угрожает Санкт-Петербургу.

«Создается впечатление, что США и Евросоюз делают все возможное, чтобы заманить Россию в Прибалтику и „скормить“ ту Москве: идут угрозы блокады Калининградской области и в целом РФ на Балтийском море», — заметил он.

Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом партнеры по НАТО, уверен Собянин, защищать Прибалтику в случае начала реального конфликта точно не станут.

«Ее практически невозможно прикрыть от РФ. Да и это не Украина — долгих и серьезных военных действий там не будет. Москву просто вынудят пойти на крайние меры, чтобы отодвинуть угрозу от северо-запада. Хотя тактическое возвращение территорий Прибалтики России не изменит агрессивных планов ЕС и НАТО по подготовке к стратегическому противостоянию с РФ на Балтике и открытию полноценного театра военных действий на этом направлении», — заключил военэксперт.

