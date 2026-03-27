27 марта 2026 в 03:00

Россия люто накажет Прибалтику за дроны: как это будет — НАТО не поможет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России из-за инцидента с украинским дроном, который пересек воздушное пространство республики. Таллин обвинил РФ в создании «непредсказуемых рисков» в сфере безопасности в регионе. Опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание на абсурдность обвинений и отметили, что часть БПЛА ВСУ летит именно из Латвии, Литвы и Эстонии. Как Москва может навсегда покончить с балтийской угрозой — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МИД Латвии

МИД Латвии сообщил, что временный поверенный в делах России был вызван в ведомство 25 марта. Ему выразили «категорический протест» из-за пролета беспилотника ВСУ над территорией республики. В ведомстве утверждают, что БПЛА якобы залетел в латвийское воздушное пространство со стороны РФ.

«Представителю российского посольства сообщили, что Россия <...> создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в регионе в целом», — пояснили в министерстве.

Речь идет о дроне, который в тот же день рухнул в 13 км от границы Латвии с Россией неподалеку от села Добричина в Краславском районе. По словам премьер-министра республики Эвики Силини, упавший аппарат может иметь украинское происхождение. Министр обороны страны Андрис Спрудс утверждал, что прервал свой рабочий визит на Украину из-за этого инцидента.

Фото: Latvijas armija

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru сравнил претензии Латвии к России из-за атак БПЛА Украины по российской же территории с «плохим анекдотом».

«Однако в контексте происходящего на северо-западе РФ, в Ленинградской области, ничего смешного в этом уже нет», — подчеркнул он.

Откуда и куда летели украинские дроны

В ночь на 25 марта украинские войска организовали один из самых массированных налетов на Ленинградскую область с начала СВО. Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что к утру среды средства ПВО перехватили в небе над регионом 56 беспилотников. В результате атаки произошел пожар в порту Усть-Луга, в Выборге оказалась повреждена кровля жилого дома. Также ущерб был зафиксирован в Кронштадте.

По мнению Воробьева, именно портовая инфраструктура была одной из главных целей десятков украинских дронов, атаковавших Ленобласть.

«В этих районах сосредоточено до 40% всех российских нефтеналивных экспортных мощностей. Совершенно очевидно, что цель врага — попытаться парализовать балтийские маршруты и нанести максимальный финансовый ущерб РФ. Это очень серьезная угроза для безопасности нашей страны», — сказал аналитик.

Эксперт уверен, что страны Прибалтики оказывали ВСУ помощь в организации налета. Оттуда же, по его словам, зарубежные спецслужбы могут координировать теракты на российской территории. Так, например, террористка, убившая публицистку Дарью Дугину, бежала с территории РФ в Эстонию.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru также отмечал, что дроны ВСУ по Петербургу могут лететь из Эстонии, Финляндии или Латвии.

«Дело в том, что беспилотники ВСУ сейчас есть с радиусом действия до 2000 км, поэтому их могут запускать с различного рода недружественных России территорий», — отмечал он.

Что Россия сделает с Прибалтикой

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что лидеры европейских стран пытаются обвинить Москву в инцидентах с беспилотниками ВСУ в Прибалтике, чтобы вызвать ненависть к РФ. «Риторика, постоянно обвиняющая Россию, опасна», — написал он в соцсети Х.

Военный эксперт Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru отметил, что неприемлемы не только огульные обвинения, но и атаки БПЛА со стороны прибалтийских государств. По его мнению, в конечном итоге Москва будет вынуждена ликвидировать плацдарм НАТО, который угрожает Санкт-Петербургу.

«Создается впечатление, что США и Евросоюз делают все возможное, чтобы заманить Россию в Прибалтику и „скормить“ ту Москве: идут угрозы блокады Калининградской области и в целом РФ на Балтийском море», — заметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом партнеры по НАТО, уверен Собянин, защищать Прибалтику в случае начала реального конфликта точно не станут.

«Ее практически невозможно прикрыть от РФ. Да и это не Украина — долгих и серьезных военных действий там не будет. Москву просто вынудят пойти на крайние меры, чтобы отодвинуть угрозу от северо-запада. Хотя тактическое возвращение территорий Прибалтики России не изменит агрессивных планов ЕС и НАТО по подготовке к стратегическому противостоянию с РФ на Балтике и открытию полноценного театра военных действий на этом направлении», — заключил военэксперт.

Читайте также:

«Сдвинуть» РФ не получится. Украину готовят к сдаче: что еще потеряет ЕС

Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя

Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта

Россия
Прибалтика
дроны
Украина
порты
Латвия
Эстония
Антон Сидорчук
Дмитрий Горин
Елена Васильченко
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

