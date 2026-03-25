25 марта 2026 в 16:57

Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ

Андрис Спрудс
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс написал в соцсетях, что прервал свой рабочий визит на Украину. Причиной отъезда домой стало падение дрона.

В связи с произошедшим инцидентом я прерываю рабочий визит на Украину и возвращаюсь в Латвию, — заявил министр.

Беспилотник упал 25 марта в Краславском крае Латвии у границы с Белоруссией. Как сообщила в соцсетях премьер-министр страны Эвика Силиня, по предварительной информации, дрон принадлежал украинцам. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее сообщалось, что латвийский суд обвинил гражданина Азербайджана в продаже систем Starlink российской армии. Общая цена поставленных товаров составила €200 тыс. (18,9 млн рублей). По данным следствия, подозреваемый в составе группы закупил интернет-терминалы и передал их лицам, якобы связанным с ВС РФ.

дроны
Латвия
Украина
министры
