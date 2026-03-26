Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя

ВСУ устроили один из крупнейших налетов БПЛА на Петербург и Ленинградскую область с начала СВО: в ночь на 25 марта над регионом сбили почти 60 дронов. При этом несколько аппаратов рухнуло на территории стран Прибалтики — власти Эстонии и Латвии подтвердили, что они имеют украинское происхождение. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что балтийские республики уже втянулись в украинский конфликт. Чем это чревато и как России противостоять масштабным беспилотным атакам — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Ленобласть

С вечера 24 марта в Ленинградской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. На фоне угрозы беспилотных атак аэропорт Пулково на несколько часов приостановил прием и отправку воздушных судов — ограничения полностью сняли лишь после 09:00 мск.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что всего за время действия воздушной опасности над областью ликвидировали 56 БПЛА. В результате атак в порту Усть-Луга произошло возгорание, в Выборге оказалась повреждена кровля жилого дома.

Кроме того, ущерб был зафиксирован в Кронштадте. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил: «Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений нет, пострадавших нет». В городе состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки, для жителей пострадавших зданий организовали пункт выдачи горячего питания.

Откуда взялись дроны в Прибалтике

Вскоре после отражения атаки БПЛА на Ленобласть стало известно, что еще один дрон был обнаружен на территории Латвии. Премьер-министр республики Эвика Силиня рассказала, что беспилотник упал в приграничном районе, пострадавших не было. Глава кабмина допустила, что аппарат может иметь украинское происхождение. Позже эту версию подтвердил президент страны Эдгар Ринкевич.

«Беспилотник был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России», — сказал он.

Еще один БПЛА рухнул на территории Эстонии. При падении он задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. Спецслужбы республики сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, ущерба для энергосистемы не зафиксировано. Премьер страны Кристен Михал также сообщил, что аппарат был украинским и летел в направлении порта Усть-Луга.

Примечательно, что за день до этих инцидентов украинский дрон нарушил воздушное пространство Литвы. Он взорвался и упал в районе озера Лависас. Премьер-министр страны Инга Ругинене рассказала, что речь идет о «заблудившемся» БПЛА ВСУ.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что падение украинских БПЛА в странах Прибалтики действительно могло быть случайностью. Он напомнил, что всего в ночь на среду ВСУ выпустили по территории РФ почти четыре сотни дронов.

«При таком количестве всегда есть определенный процент технических отказов. Беспилотники могут сойти с курса и залететь на соседние территории. Дальность полета беспилотников большая, они могут совершать маневры, идти в обход зон противовоздушной обороны по разным траекториям», — объяснил он.

Сивков полагает, что дроны запускались с территории Украины. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru выдвинул и другую версию.

«Высота полета таких БПЛА — сверхмалая, 50–100 м. Поэтому серьезных отклонений, как у самолета на высоте 10 км, быть не может: дроны падают именно там, где летят. Отсюда мы делаем вывод, что или БПЛА запускали с территории стран Балтии, или эти республики использовались как транзитная зона, чтобы пролететь вне сектора поражения российской ПВО и зайти на объекты с наиболее выгодного ракурса», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что российские специалисты анализировали географию прилетов и маршрутов движения БПЛА, атакующих Санкт-Петербург.

«Я стойко убежден, что часть беспилотников запускается в том числе с неких судов, находящихся в нейтральных водах. Вероятно, суда, принадлежащие странам Прибалтики и Финляндии, использовались как платформы для запуска», — добавил собеседник.

Какой будет реакция на «залеты» БПЛА

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что прилеты украинских дронов вряд ли придутся по душе жителям прибалтийских республик. По мнению Милонова, Россия должна использовать все свои возможности, чтобы показать людям в Латвии, Литве и Эстонии: правительства этих стран втягивают их в вооруженный конфликт.

«Все без исключения жители прибалтийских государств, независимо от того, на каком языке они говорят, не готовы становиться частью вооруженного конфликта. Даже если кто-то и относится с симпатией к украинским националистам, то исключительно на расстоянии. Они не хотят, чтобы их страна стала пусковой площадкой для бомб, которые летят на Петербург. Потому что любой беспилотник, выпущенный с территории Эстонии, обладает такой метафизической способностью возвращаться в десятикратном размере», — подчеркнул депутат.

Что же касается массированных налетов БПЛА на РФ, то сейчас российской системе ПВО удается им противостоять за счет наращивания возможностей обороны, сказал Сивков. Однако важно понимать: ресурсы по производству зенитных ракет для перехвата и уничтожения воздушных целей не безграничны, а сами они стоят куда дороже, чем дроны.

«Поэтому задача разгрома Украины и принуждения ее к капитуляции становится критически острой. И стоит помнить: это не украинские ракеты — это европейское оружие. По нам бьет Европа, которая переводит свою промышленность на военные рельсы. Вот в чем суть», — заключил эксперт.

