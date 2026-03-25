Генерал ответил, откуда ВСУ могли вести атаку на Ленинградскую область

Генерал Липовой: дроны на Ленобласть могли быть запущены из стран Балтии

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дроны Вооруженных сил Украины, атаковавшие Ленинградскую область, могли быть запущены с территории стран Балтии, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, существует вероятность, что беспилотники стартовали из Финляндии, Латвии или Эстонии.

Во-первых, дроны [в Ленинградскую область] могли прилететь из стран Балтии. Во-вторых, также не исключено, что атака велась из Финляндии. Дело в том, что беспилотники ВСУ сейчас есть с радиусом действия до 2 тыс. километров, поэтому их могут запускать с различного рода направлений недружественных России территорий. Вопрос в том, что дроны есть коптерного типа и вертолетного. Те, которые прилетели в Ленобласть, — они дальнего радиуса действия. Это говорит, что БПЛА могли быть запущены из Латвии или Эстонии, — прокомментировал Липовой.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о повреждении стекол в нескольких жилых домах и автомобилях в Кронштадте в результате атаки БПЛА. Он подчеркнул, что пострадавших нет, а разрушений удалось избежать. Для жителей района был организован пункт горячего питания.

ВСУ
БПЛА
Кронштадт
Россия
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
