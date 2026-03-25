Захарова раскрыла масштабы издевательств над пленными на Украине

Зверства украинцев над пленными достигли чудовищных масштабов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у этих преступлений не будет срока давности.

Нацистская сущность киевского режима проявляется не только в <...> любви его лидеров к символике Третьего рейха, но, конечно, и в бесчеловечном отношении к раненым. Подробности, изложенные российскими военнослужащими, которые вернулись из плена, способны привести в ужас даже самых прожженных циников, — отметила Захарова.

Дипломат рассказала, что военнопленных использовали в «качестве тренажера для студентов-медиков», били по костям. Также им намеренно причиняли боль «посредством введения в раны медицинских инструментов», сообщила представитель МИД.

До этого Захарова рассказала, что за минувшую неделю свыше 130 человек, в том числе 10 детей, пострадали в результате поощряемого Западом террора со стороны ВСУ. По ее словам, также погибли 14 мирных жителей. Дипломат уточнила, что украинские власти, руководствуясь установками Великобритании и Евросоюза, наращивают интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий.