25 марта 2026 в 16:49

«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике

Захарова предупредила неонацистов из Прибалтики о неотвратимости наказания

Фото: МИД РФ
Москва осуждает неонацистскую вакханалию в прибалтийских странах, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сторонники этой идеологии движутся к краху, и возмездие для них неизбежно. Дипломат также указала на прошедшее в центре Риги шествие бывших легионеров Ваффен СС и их сторонников из национал-радикальных организаций. По ее словам, среди участников были латвийские чиновники, депутаты и представители мэрии.

Мы осуждаем продолжающуюся неофашистскую вакханалию в Прибалтике. Фашизм не прошел тогда, в 40-е годы XX века. И сегодня у последователей этого позорнейшего, страшного, чудовищного явления нет будущего. Тем, кто сегодня пытается маршировать под знаменами, которые запятнаны кровью миллионов, следует помнить: возмездие неотвратимо, — подчеркнула Захарова.

Ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что власти страны запретили въезд участникам СВО. По его словам, это решение является национальной инициативой. Он также отметил, что список уже формируется.

Прибалтика
Мария Захарова
неонацисты
МИД РФ
