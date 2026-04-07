Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров

ISU отказался назвать сроки допуска россиян до юниорских конькобежных турниров

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался назвать сроки допуска россиян и белорусов до юниорских конькобежных турниров. В своем заявлении организация отметила, что ее Совет получил информацию от МОК по поводу реинтеграции молодых участников соревнований из РФ и Белоруссии в международное спортивное сообщество.

Сейчас конкретных временных рамок этого процесса нет, — говорится в сообщении.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российских спортсменов юниорского и молодежных возрастов допустили к турнирам под эгидой Международного союза триатлона (World Triathlon). Уже в апреле россияне смогут подать заявки на участие в соревнованиях в Испании и Узбекистане.

До этого Дегтярев сообщил, что Россия ожидает, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о восстановлении Олимпийского комитета РФ в ближайшее время. Он отметил, что без этого полноценного восстановления спортивных федераций не будет. Министр указал, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену.

