Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП Экс-начальника ГУ МВД по вопросам миграции Казакову назначили замглавы ФССП

Бывший начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Валентина Казакова назначена заместителем руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП), следует из данных на сайте ведомства. Она будет контролировать работу приставов.

Казакова будет отвечать за то, как коллекторы, банки и микрофинансовые организации взыскивают с граждан просроченные долги. Она также будет заниматься контрольно-ревизионной работой в самой службе.

В сентябре президент РФ Владимир Путин назначил Казакову заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ. Также на должность заместителя начальника службы — начальника департамента разрешительно-визовой работы назначен генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

Ранее в Минцифре сообщили, что сервис для подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов или представителей кредитора будет доступен на портале «Госуслуги». Как уточнили в ведомстве, оставить жалобу смогут сам должник, а также его законные представители — родители, опекуны или попечители несовершеннолетних или недееспособных должников.