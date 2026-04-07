Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит

За Кубок Гагарина борются восемь лучших команд. Кто сыграет во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), какие команды являются фаворитами в сериях — в материале NEWS.ru.

Какие команды прошли во второй раунд Кубка Гагарина

В Западной конференции действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в первом раунде плей-офф прошел московский «Спартак». Несмотря на уверенную победу в серии 4-1, в каждом матче шла упорная борьба. В двух встречах из пяти для определения победителя понадобился овертайм.

Минское «Динамо» неожиданно легко обыграло в четырех матчах одноклубников из Москвы. Нижегородское «Торпедо» в пяти встречах (4-1) выбило из розыгрыша череповецкую «Северсталь», а ЦСКА с таким же счетом в серии прошел СКА.

В Восточной конференции победитель регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» разобрался с новосибирской «Сибирью» (4-1). С таким же счетом завершились противостояния «Авангард» — «Нефтехимик» и «Ак Барс» — Трактор». Самой упорной серией первого раунда плей-офф Кубка Гагарина стало противостояние уфимского «Салавата Юлаева» и екатеринбургского «Автомобилиста». Для выявления победителя понадобилось шесть матчей. Сильнее оказались уфимцы (4-2).

Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина

Со второго раунда начинается перекрестный плей-офф, введенный КХЛ с сезона-2023/2024. Команды «Востока» и «Запада» перемешиваются в сетке с сохранением принципа наивысшего посева.

Игроки «Локомотива» радуются победе в матче плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в Ярославле Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Участники разделены на две группы. В дивизионе А сыграют лучшая команда «Запада» с худшим коллективом «Востока», а также клуб с третьим посевом «Запада» против второго места «Востока». В группе Б действует аналогичная схема, но с участием лидера «Востока». Четвертьфиналы выглядят так:

Группа А

«Локомотив»— «Салават Юлаев»

«Авангард» — ЦСКА

Группа Б

«Металлург»— «Торпедо»

«Динамо» Минск — «Ак Барс»

Первые матчи начнутся 8 и 9 апреля. Каждая серия продлится до четырех побед. Дальнейшая сетка формируется внутри групп. В полуфинале встретятся победители пар без привязки к конференциям. Команды группы А проведут первый матч 24 апреля, группы Б — 25 числа.

Кто выйдет в полуфинал Кубка Гагарина

Будущий победитель Кубка Гагарина — 2026 находится в Восточной конференции, заявил NEWS.ru хоккейный тренер Владимир Плющев. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф КХЛ решит игра вратарей.

«Начнется перекрестный плей-офф, Восток даст бой Западу. Не знаю, кто из Запада останется в живых», — считает Плющев.

Тренер напомнил, что в матчах со «Спартаком» у «Локомотива» возникли сложности с реализацией голевых моментов. По мнению Плющева, в серии с «Салаватом Юлаевым» будет игра на нервах.

«Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА прошел как можно дальше, но с „Авангардом“ будут непростые поединки. Минское „Динамо“ здорово зарекомендовало себя по ходу сезона, но казанский „Ак Барс“ — далеко не простой соперник. Многое будет зависеть от игры вратарей. Было очень большое время для подготовки. Я думаю, что тренеры этому не рады, потому что нужно в течение 10 дней держать команду в хорошем тонусе, а это сложно», — добавил Плющев.

Сергей Кузнецов («Динамо» Минск) и Семён Дер-Аргучинцев («Динамо») в матче плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Во втором раунде плей-офф КХЛ в серии минского «Динамо» против казанского «Ак Барса» сойдутся две играющие команды, заявил NEWS.ru бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, в данной паре все решит игра вратарей. Сафронов также выделил противостояние омского «Авангарда» и ЦСКА.

«Хотя „Ак Барс“ придерживается строгой обороны, вратарская линия сильнее у Минска. Думаю, „Торпедо“ сможет пошуметь, но „Магнитка“ есть „Магнитка“. Тренерский состав и игроки „Металлурга“ опытнее, все зависит от них. „Спартак“ немного помучил физически „Локомотив“. Я думаю, что „Салават Юлаев“ попьет кровь ярославцев», — сказал Сафронов.

По его мнению, по итогам первого раунда фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина можно считать «Металлург». В то же время сильно разочаровало московское «Динамо», отметил бывший генеральный менеджер сборной.

«В паре с минским „Динамо“ не было фаворита, но две игры в Минске и третья в Москве поставили точку в противостоянии. Нападающие москвичей должны были играть активнее. Результативность „Динамо“ оставляла желать лучшего», — добавил Сафронов.

Комментатор Денис Казанский заявил NEWS.ru, что главными фаворитами Кубка Гагарина являются «Локомотив», «Металлург» и «Авангард».

«Ярославль и Магнитка заходят фаворитами. Они классно собраны. У [Андрея] Разина отличная команда, у [Боба] Хартли — чемпионская. Связка Егор Сурин — Георгий Иванов — Александр Радулов никуда не делась, это топ. Непонятно, кто выстрелит среди темных лошадок. „Авангард“ уже был в прошлом сезоне. Все решится в троице „Локомотив“, „Металлург“ и „Авангард“», — сказал Казанский.

Егор Аланов («Сибирь»), автор гола Антон Косолапов («Сибирь») и Илья Люзенков («Сибирь») радуются забитой победной шайбе в овертайме матча плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

