«Никто не хотел умирать»: Сафронов описал финальную серию Кубка Гагарина

Экс-генменеджер московского «Динамо» и сборной России Андрей Сафронов сравнил финальную серию ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина — 2026 с фильмом «Никто не хотел умирать». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что болельщиков ждет интересное противостояние.

Будет интересная серия. Есть такой старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот такая будет серия. Я думаю, для «Ак Барса» раннее окончание серии против «Металлурга» пойдет в минус. Ярославцы будут в хорошем тонусе, а лишние дни отдыха расслабляют, — сказал Сафронов.

«Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина. Первый матч серии до четырех побед пройдет 11 мая в 14:30 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что «Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс». По его мнению, у ярославской команды больше игровых качеств, чем у казанцев.

Тем временем агент Алексей Дементьев выразил мнение, что финалисты Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» и «Ак Барс» имеют слаженные коллективы с хорошими вратарями, а также быстрыми и мощными хоккеистами. По его мнению, в первом матче у ярославцев будет преимущество за счет игрового тонуса.