Овечкин с треском проиграл в НХЛ: о втором рекорде Гретцки пора забыть?

В ночь на 6 апреля «Вашингтон Кэпиталз» с разгромным счетом 1:8 уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем не менее российский нападающий Александр Овечкин все еще может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в лиге с учетом плей-офф. Сколько шайб осталось забросить форварду, есть ли у «Вашингтона» шанс попасть в игры на вылет — в материале NEWS.ru.

Почему «Вашингтон» проиграл с разгромным счетом «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ

В ночь на 6 апреля «Вашингтон» играл против худшей команды Восточной конференции — «Нью-Йорк Рейнджерс». В первом периоде была равная игра, на табло горел счет 1:1. Однако затем «Вашингтон» развалился и пропустил семь голов подряд.

«Мы правильно играли при отборе шайбы, но дальше все пошло не так — получилась очень неприятная ночь. По какой-то причине у нас просто не было ничего сегодня. Это раздражает, потому что мы боролись изо всех сил… Это важные матчи, но, к сожалению, сегодня у нас не было никакой энергии», — сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери на пресс-конференции после матча.

Белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что команда сыграла позорно.

«Мы потеряли очень важные два очка и совсем не проявили себя. Это было позорно. На этом отрезке сезона мы не можем так играть», — сказал Протас на пресс-конференции после встречи.

Сколько шайб осталось забросить Овечкину до рекорда Гретцки

Овечкин забросил 928 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 забитых шайб. Чтобы побить рекорд Гретцки, россиянину нужно забросить 12.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У Александра есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд Гретцки, заявил NEWS.ru бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

«Саша — просто красавец, в этом сезоне выбил 1000 шайб. У него есть возможность побить или подобраться еще к одному рекорду Гретцки. Я думаю, что существуют все предпосылки, что он сделает это в этом году. Все будет зависеть от состояния Александра, игры команды и соперника», — сказал Сафронов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Овечкин может побить еще один рекорд Гретцки в НХЛ, если ему позволит здоровье и он продлит контракт с клубом.

«В текущем сезоне это маловероятно. Но если Александру позволит здоровье и он продлит контракт с „Вашингтоном“, то почему бы и нет? Конечно, это можно сделать», — сказал Свищев.

Комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов считает, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф. В разговоре с NEWS.ru он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции.

«„Вашингтон“ не попадет в плей-офф. На Востоке страшная мясорубка, давно такого не было. Высочайшая конкуренция. Молодые игроки, на которых сделали ставку в прошлом году, пока не тащат команду», — сказал Федотов.

Сумеет ли клуб Овечкина «Вашингтон» выйти в плей-офф НХЛ

Овечкин может приблизиться к рекорду Гретцки в этом сезоне, но для этого «Вашингтону» необходимо попасть в плей-офф. Сейчас команда занимает 12-ю строчку в Восточной конференции (нужно занять одно из первых восьми мест. — NEWS.ru), отставая от «Филадельфии Флайерз» на три очка. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля. «Вашингтону» осталось провести четыре игры: с «Торонто Мейпл Лифс» (9 апреля), две встречи против «Питтсбург Пингвинз» (11 и 12 апреля) и поединок с «Коламбус Блю Джекетс» (15 апреля).

Фото: Создано ИИ/Александра Погиба/NEWS.ru

Как Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории хоккея

В ночь на 1 апреля Овечкин забросил две шайбы в ворота «Филадельфии». Благодаря этому дублю россиянин стал лучшим бомбардиром в истории хоккея. Форвард забросил 1107 шайб (1005 — в НХЛ, 45 — в сборной России, 38 — в Суперлиге, 19 — в КХЛ) и обогнал чеха Яромира Ягра. Статистика учитывает все голы в различных лигах и за национальную сборную.

Ровно год назад, 6 апреля 2025 года, Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки. Канадец поздравил россиянина с этим достижением.

«Мои поздравления Алексу, его семье и сыновьям. Я счастлив, что два моих сына тоже присутствовали на игре, когда я стал рекордсменом по голам в НХЛ. Они были того же возраста, что и твои сыновья, Александр. Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден. Алекс, я хочу быть первым человеком, кто пожмет тебе руку», — сказал Гретцки.

