Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки Свищев: Овечкин может побить еще один рекорд Гретцки, если позволит здоровье

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), если ему позволит здоровье и он продлит контракт с клубом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, в этом сезоне это маловероятно.

В этом сезоне это маловероятно. Но если Александру позволит здоровье, он продлит контракт с «Вашингтоном», то почему бы и нет? Конечно, это возможно сделать, — считает Свищев.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет.

Позже депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Овечкин установил красивую круглую цифру в 1000 шайб в НХЛ. По ее мнению, еще не родился игрок, который способен превзойти это уникальное достижение.