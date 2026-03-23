«Нас не догонишь»: Журова о 1000-м голе Овечкина в НХЛ Журова выразила надежду, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил красивую круглую цифру в 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, еще не родился игрок, который способен превзойти это уникальное достижение. Как отметила парламентарий, у Овечкина есть все шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки

Красивая, круглая цифра. Она побудет некоторое время, потому что Александр будет еще забивать. Нас не догонишь. Мне кажется, еще не родился игрок, который может побить это достижение. Будем надеяться, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки. Гретцки — очень хороший парень, но спорт есть спорт, — сказала Журова.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет.

У Овечкина есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.