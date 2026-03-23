23 марта 2026 в 12:12

«Нас не догонишь»: Журова о 1000-м голе Овечкина в НХЛ

Журова выразила надежду, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил красивую круглую цифру в 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, еще не родился игрок, который способен превзойти это уникальное достижение. Как отметила парламентарий, у Овечкина есть все шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки

Красивая, круглая цифра. Она побудет некоторое время, потому что Александр будет еще забивать. Нас не догонишь. Мне кажется, еще не родился игрок, который может побить это достижение. Будем надеяться, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки. Гретцки — очень хороший парень, но спорт есть спорт, — сказала Журова.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет.

У Овечкина есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

Александр Овечкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

