«Просто красавец»: экс-генменеджер «Динамо» о 1000-м голе Овечкина в НХЛ

Экс-генменеджер «Динамо» Сафронов: Овечкин может побить еще один рекорд Гретцки

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
У российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

Саша просто красавец, что в этом сезоне выбил 1000 шайб, и есть возможность или побить, или подобраться еще к одному рекорду Гретцки. Я думаю, что есть все предпосылки, что он сделает это в этом году. Все будет зависеть от состояния Александра, игры команды и соперника, — сказал Сафронов.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 17 шайб.

рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

