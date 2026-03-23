«Просто красавец»: экс-генменеджер «Динамо» о 1000-м голе Овечкина в НХЛ

У российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

Саша просто красавец, что в этом сезоне выбил 1000 шайб, и есть возможность или побить, или подобраться еще к одному рекорду Гретцки. Я думаю, что есть все предпосылки, что он сделает это в этом году. Все будет зависеть от состояния Александра, игры команды и соперника, — сказал Сафронов.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 17 шайб.