Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:52

Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина

Сафронов: в серии минского «Динамо» и «Ак Барса» все решит игра вратарей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии минского «Динамо» против казанского «Ак Барса» сойдутся две играющие команды, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, в данной паре все решит игра вратарей. Он также выделил противостояние омского «Авангарда» и ЦСКА.

Хоть «Ак Барс» придерживается строгой обороны, думаю, вратарская линия сильнее у Минска. Думаю, «Торпедо» сможет пошуметь, но Магнитка есть Магнитка. Тренерский состав и игроки «Металлурга» опытнее, все зависит от них. «Спартак» немножко помучил физически «Локомотив». Я думаю, что «Салават Юлаев» тоже попьет кровь игроков ярославцев, — сказал Сафронов.

По его мнению, по итогам первого раунда фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина можно считать «Металлург». В то же время, сильно разочаровало московское «Динамо», отметил экс-генменеджер российской сборной.

Мне кажется, в паре с минским «Динамо» не было фаворита, но две игры в Минске и третья в Москве поставила точку в противостоянии. Нападающие москвичей должны были играть активнее. Результативность «Динамо» оставляла желать лучшего, — добавил Сафронов.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что будущий победитель Кубка Гагарина-2026 находится в Восточной конференции, так как они выглядят предпочтительнее конкурентов с Запада. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф КХЛ решит игра вратарей.

Спорт
КХЛ
Хоккей
Кубок Гагарина
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.