Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина

Во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии минского «Динамо» против казанского «Ак Барса» сойдутся две играющие команды, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, в данной паре все решит игра вратарей. Он также выделил противостояние омского «Авангарда» и ЦСКА.

Хоть «Ак Барс» придерживается строгой обороны, думаю, вратарская линия сильнее у Минска. Думаю, «Торпедо» сможет пошуметь, но Магнитка есть Магнитка. Тренерский состав и игроки «Металлурга» опытнее, все зависит от них. «Спартак» немножко помучил физически «Локомотив». Я думаю, что «Салават Юлаев» тоже попьет кровь игроков ярославцев, — сказал Сафронов.

По его мнению, по итогам первого раунда фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина можно считать «Металлург». В то же время, сильно разочаровало московское «Динамо», отметил экс-генменеджер российской сборной.

Мне кажется, в паре с минским «Динамо» не было фаворита, но две игры в Минске и третья в Москве поставила точку в противостоянии. Нападающие москвичей должны были играть активнее. Результативность «Динамо» оставляла желать лучшего, — добавил Сафронов.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что будущий победитель Кубка Гагарина-2026 находится в Восточной конференции, так как они выглядят предпочтительнее конкурентов с Запада. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф КХЛ решит игра вратарей.