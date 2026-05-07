Хоккейный агент объяснил величие серии «Локомотива» и «Авангарда» в КХЛ

Дементьев: камбэком в шестом матче «Локомотив» перевернул серию с «Авангардом»

Егор Сурин («Локомотив») и Максим Лажуа («Авангард») Егор Сурин («Локомотив») и Максим Лажуа («Авангард») Фото: Владмимир Астапкович/РИА Новости
Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» выдали яркую семиматчевую полуфинальную серию Кубка Гагарина, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, игроки обеих команд вытащили из себя максимум, чтобы показать зрителям интересный хоккей. Дементьев считает, что ключевым событием серии стало спасение «Локомотива» в шестом матче серии со счетом 0:2 за 33 секунды до конца третьего периода.

Сплошное удовольствие от всех семи встреч. Кто бы думал, что можно выиграть три встречи подряд, уступая в серии 1-3? Ключевой момент серии — 33 секунды до конца шестого матча. Александр Радулов и Максим Шалунов перевернули игру с ног на голову. «Авангард» настолько хорошо и уверенно контролировал игру, не давая «Локомотиву» шансов. Все ждали окончания серии. На трибунах у омских болельщиков даже был плакат, что у «Локомотива» конечной остановкой будет Омск. Но двумя моментами ярославцы перевернули матч, а затем и серию, — сказал Дементьев.

Полуфинальная серия Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» завершилась со счетом 4:3 в пользу ярославцев. По ходу противостояния команда Боба Хартли уступала 1:3. В шестом матче серии «Авангард» за 33 секунды до конца третьего периода вел со счетом 2:0, но «Локомотив» смог отыграться и вырвать победу во втором овертайме. В решающей седьмой встрече омичи вели в гостях со счетом 3:1, но уступили во втором овертайме 3:4.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
