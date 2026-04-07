Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском В Троицке в одном из дворов нашли запертого в тесной клетке медведя

Волонтеры обнаружили в одном из дворов Челябинской области медведя, запертого в очень тесной клетке размером два на два метра, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, зверя купил с рук местный коммерсант и привез его из Верхнего Уфалея в Троицк.

Хозяину тайги уже 10 лет, но почти всю свою жизнь он провел в неволе. По словам местных жителей, мужчина пытался пристроить животное в добрые руки, так как не мог его прокормить. Представители Московского зоопарка забили тревогу из-за антисанитарии, тесноты и нарушения условий содержания хищника.

