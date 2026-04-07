07 апреля 2026 в 18:57

Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском

В Троицке в одном из дворов нашли запертого в тесной клетке медведя

Волонтеры обнаружили в одном из дворов Челябинской области медведя, запертого в очень тесной клетке размером два на два метра, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, зверя купил с рук местный коммерсант и привез его из Верхнего Уфалея в Троицк.

Хозяину тайги уже 10 лет, но почти всю свою жизнь он провел в неволе. По словам местных жителей, мужчина пытался пристроить животное в добрые руки, так как не мог его прокормить. Представители Московского зоопарка забили тревогу из-за антисанитарии, тесноты и нарушения условий содержания хищника.

Ранее зоолог Михаил Кречмар рассказал, что выдача лицензий на отстрел животных, занесенных в Красную книгу, позволит контролировать численность их популяций. Специалист отметил, что в отдельных регионах поголовье таких видов может достигать критических отметок и создавать угрозу для местных жителей.

Кроме того, на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщается, что с приходом весны и повышением температуры обитатели Московского зоопарка стали покидать крытые вольеры. Первыми на уличное пространство переселились пернатые.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
