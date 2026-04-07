07 апреля 2026 в 17:54

Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков

Козлов: третья волна паводков ожидается в Дагестане 11 апреля

Третья волна паводков ожидается в Дагестане 11 апреля, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, утром 7 апреля Росгидромет уже выпускал сообщение о штормовом предупреждении в регионе. Он добавил, что в горных районах Дагестана ожидаются сильные дожди, гроза и ветер до 22 м/с.

Сегодня утром, в 11 утра, Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение, — сказал Козлов.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что региональный режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков в Дагестане скоро повысят до федерального уровня. Он отметил, что погибли шесть человек, в том числе трое детей.

До этого Путин подчеркнул, что пострадавшим от наводнений в Дагестане необходимо оказывать всю необходимую поддержку. Он также указал, что важно проводить оценку ущерба. Президент уточнил, что это непростая работа, нужно вести ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что от паводков пострадало свыше 6,2 тыс. человек. Примерно столько же жилых строений и придомовых участков оказались повреждены.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

