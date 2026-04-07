В Дагестане решили усилить режим ЧС Куренков: режим ЧС в Дагестане повысят до федерального уровня

Региональный режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков в Дагестане скоро повысят до федерального уровня, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, погибли шестеро человек, в том числе три ребенка.

Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера <...> В ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации, — подчеркнул министр.

Ранее Куренков заявил, что более 6 тыс. домов оказались подтоплены в результате резкого подъема уровня воды в реках Дагестана. По его словам, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в некоторых населенных пунктах нарушено энерго- и газоснабжение.