07 апреля 2026 в 17:53

Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам

Хинштейн назвал позорной историей коррупционный скандал в Курской области

Александр Хинштейн
Коррупционный скандал в Курской области представляет собой позорную историю, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Именно так он отреагировал на вынесение приговора по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Как уже говорил, коррупционный «клубок» строительства фортификационных сооружений продолжает разматываться, наглядно подтверждая пословицу: «Сколько веревочке ни виться...». И сегодняшний приговор — <...> отнюдь не последняя точка в этой позорной истории коррупции и беззакония, еще недавно царившей на Курской земле, — заявил Хинштейн.

Суд назначил бывшему председателю правительства Курской области Алексею Дедову 17 лет колонии строгого режима, штраф в размере 450 млн рублей и взыскание почти 21 млн рублей. Его признали виновным в получении и передаче взяток от подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных объектов.

По тем же обвинениям осужден бывший губернатор Алексей Смирнов, который на протяжении многих лет работал вместе с Дедовым. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Посредник в передаче взяток Дмитрий Шубин также получил наказание. Ему назначили 8 лет лишения свободы и штраф в размере 388,5 млн рублей.

