Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения

Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения Мурашко заявил об отсутствии дефицита вакцин от гепатита А в Дагестане

Вакцинация от гепатита А проводится в Дагестане в связи с паводками, дефицита препаратов не наблюдается, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, они также доставляются из близлежащих регионов и Центра медицины катастроф.

Начали вакцинацию по профилактике инфекционных заболеваний, проводится вакцинация против гепатита А, также используем бактериофаг. <…> Здесь каких-то дефицитов пока сегодня не испытываем, все организовано, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что после недавних наводнений в пострадавших районах Дагестана началась срочная вакцинация населения против вирусного гепатита А. Особое внимание уделяется тем, кто находится в группе риска: работникам общественного питания и торговли, сотрудникам пищеблоков, жителям пунктов временного размещения, специалистам коммунальных служб, а также тем, кто занимается вывозом отходов и ликвидирует последствия чрезвычайной ситуации.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наиболее сложная обстановка из-за потопа после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте. Руководитель региона также выразил надежду, что пик стихии миновал.