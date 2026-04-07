Российский чиновник «замуровал» людей в аварийном доме ради бюджетного куша

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает ТАСС. Выявлен новый эпизод с ущербом на 20 млн рублей. Следствие считает, что во время работы на посту он вместо расселения аварийного дома на улице Мира, 102, распорядился провести его ремонт.

В 2022 году Астахов злоупотребил должностными полномочиями и допустил неэффективное расходование бюджетных средств при проведении аварийно-восстановительных работ. При этом ранее комиссия признала дом непригодным для проживания и приняла решение о его расселении.

Астахов в настоящее время находится в СИЗО. Его задержали в конце марта, когда сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР провели обыски по месту жительства и работы. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Следствие обвиняет его в махинациях с муниципальными контрактами.

Ранее суд в Курске изъял у бывшего заместителя губернатора Алексея Дедова более 20 млн рублей в пользу государства. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.