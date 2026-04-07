07 апреля 2026 в 18:12

Российский чиновник «замуровал» людей в аварийном доме ради бюджетного куша

В отношении вице-мэра Челябинска Астахова возбудили новое уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает ТАСС. Выявлен новый эпизод с ущербом на 20 млн рублей. Следствие считает, что во время работы на посту он вместо расселения аварийного дома на улице Мира, 102, распорядился провести его ремонт.

В 2022 году Астахов злоупотребил должностными полномочиями и допустил неэффективное расходование бюджетных средств при проведении аварийно-восстановительных работ. При этом ранее комиссия признала дом непригодным для проживания и приняла решение о его расселении.

Астахов в настоящее время находится в СИЗО. Его задержали в конце марта, когда сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР провели обыски по месту жительства и работы. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Следствие обвиняет его в махинациях с муниципальными контрактами.

Ранее суд в Курске изъял у бывшего заместителя губернатора Алексея Дедова более 20 млн рублей в пользу государства. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

