У бывшего замглавы Курской области конфисковали более 20 млн рублей взяток Суд конфисковал у экс-замгубернатора Курской области Дедова более 20 млн рублей

Ленинский суд Курска конфисковал у бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова более 20 млн рублей в доход государства, передает РИА Новости. Основанием для взыскания послужила вина экс-чиновника в получении взятки в особо крупном размере.

Суд взыскал с Дедова <...> в доход государства 20 млн 950 тыс. рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, — отметил судья.

До этого сообщалось, что бывший заместитель губернатора Курской области осужден на 17 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Также суд назначил ему штраф в размере 450 млн рублей. Дедову запрещено занимать определенные должности сроком на 12 лет.

Экс-чиновник признал вину. Дедов заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза. Он подчеркнул, что подвел службу, доверившихся ему людей и свою семью. Прокурор запрашивал для него 19 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

В свое время Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора области Алексея Смирнова виновным по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.