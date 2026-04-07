07 апреля 2026 в 17:37

Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде

Замглавы Каменско-Днепровского округа посмертно представят к госнаграде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Замглавы Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, который спас детей при атаке ВСУ, посмертно представят к государственной награде, заявил ТАСС председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев. Он отметил, что местные депутаты сделают все необходимое для этого.

Мы сделаем со своей стороны все необходимое, будем инициировать его посмертное награждение, чтобы отметить подвиг этого гражданского человека при спасении детей, — сказал Бибаров-Государев.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Резниченко погиб во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке. По его словам, он до последнего помогал спасать учеников из-под обстрелов ВСУ.

До этого губернатор Запорожской области рассказал, что учитель, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, находится в больнице в тяжелом состоянии. При атаке также получили ранения пятеро детей.

3 апреля Балицкий сообщил, что удар ВСУ по археологическому музею в Каменке-Днепровской уничтожил три выставочных зала. Он добавил, что свидетельства тысячелетней истории оказались безвозвратно утрачены.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
Россия
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

