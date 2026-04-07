Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье

Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке, заявил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, он до последнего помогал спасать учеников из-под обстрелов ВСУ.

Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей, — отметил глава региона.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в прифронтовой зоне. По данным собеседника, на тот момент в учебном заведении находились дети.

Позже глава Запорожской области заявил, что вывоз детей из школы села Великая Знаменка, подвергшейся атаке ВСУ, все еще продолжается. По словам руководителя региона, ситуация остается тревожной, а обстрелы со стороны украинских военных не прекращаются.