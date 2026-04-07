07 апреля 2026 в 17:46

Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой

В Петербурге задержали мужчину, который готовил диверсию по заданию Украины

Силовики задержали в Санкт-Петербурге 57-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку со взрывчаткой, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, мужчина родился в 1969 году в Берлине, однако с раннего детства живет в России.

Мужчина по просьбе знакомого из Днепропетровска согласился на сотрудничество с представителями спецслужбы Украины для совершения диверсии. Для этого в указанном кураторами месте он забрал посылку со взрывчаткой, — подчеркнул собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело сразу по семи статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, приготовление к диверсии и незаконному обороту взрывчатки. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, уточнил информатор.

Ранее следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

До этого суд вынес приговор 23-летнему россиянину, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Его признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.

В России решили наказать один коньячный завод за нарушения
Стали известны последние слова Дедова в суде
Политолог объяснил, почему конфликт с Ираном экономически выгоден США
Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков
Названа сумма, которую выделили для пострадавших при паводках в Дагестане
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит
«Действия против войны»: в стране ЕС вывели из строя оружейные заводы
Треть миллиона для Тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд
Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса
Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров
«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине
Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском
Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы
В Сети появилось редкое фото Жириновского
Раскрыто, почему престарелые американцы массово бросают работу
Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП
В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах
Конфликт из-за девушки перерос в зверское избиение толпой
Вэнс пригрозил Ирану новыми «инструментами»
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

