Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой

Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой В Петербурге задержали мужчину, который готовил диверсию по заданию Украины

Силовики задержали в Санкт-Петербурге 57-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку со взрывчаткой, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, мужчина родился в 1969 году в Берлине, однако с раннего детства живет в России.

Мужчина по просьбе знакомого из Днепропетровска согласился на сотрудничество с представителями спецслужбы Украины для совершения диверсии. Для этого в указанном кураторами месте он забрал посылку со взрывчаткой, — подчеркнул собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело сразу по семи статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, приготовление к диверсии и незаконному обороту взрывчатки. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, уточнил информатор.

Ранее следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

До этого суд вынес приговор 23-летнему россиянину, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Его признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.