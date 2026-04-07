07 апреля 2026 в 14:50

Военэксперт предположил, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз

Военэксперт Дандыкин: удар по Одесской области стал ответом на атаку на сухогруз

Удар по целям в Вилково Одесской области в ночь на 7 апреля может быть ответом на атаку на сухогруз в Азовском море, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, которые передает aif.ru, порты в Одесской области являются основными, куда поставляют оружие и боеприпасы страны НАТО. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали

После того, что случилось в Азовском море, когда потопили зерновоз, люди погибли, наши военные могут наносить удары по всем судам, которые находятся в одесских портах. Можем отвечать серьезно без оглядки на то, кто и что скажет, потому что борзота налицо, — сказал Дандыкин.

Ранее появилось видео момента крушения сухогруза «Волго-Балт 138» . На опубликованных кадрах можно увидеть охваченное огнем судно. В оперативных службах уточнили, что сухогруз полностью выгорел и начал тонуть. Позднее его обнаружили и отогнали к селу Кучугуры Краснодарского края.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
