06 апреля 2026 в 17:36

Опубликованы кадры крушения сухогруза в Азовском море после атаки БПЛА

Фото: Михаил Архипов/РИА Новости
Появилось видео момента крушения сухогруза «Волго-Балт 138» в Азовском море в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. На опубликованных ТАСС кадрах можно увидеть охваченное огнем судно.

Как сообщили агентству в оперативных службах, сухогруз полностью выгорел и начал тонуть. Позднее его обнаружили и отогнали к селу Кучугуры Краснодарского края. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо называл атаку ВСУ на судно терактом.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.

Глава региона до этого заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Позже Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.

Судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

