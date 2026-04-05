05 апреля 2026 в 19:37

Стала известна судьба капитана затонувшего в Азовском море сухогруза

Сальдо: капитана затонувшего в Азовском море судна доставили в Геническую ЦРБ

Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.

К сожалению, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь, — написал глава региона.

Ранее источник в оперативных службах сообщил о двух погибших. По его информации, судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу.

Глава региона до этого заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Позже Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

