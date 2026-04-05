Стала известна судьба капитана затонувшего в Азовском море сухогруза

Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.

К сожалению, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь, — написал глава региона.

Ранее источник в оперативных службах сообщил о двух погибших. По его информации, судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу.

Глава региона до этого заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Позже Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.