Отказавшихся воевать мобилизованных украинцев убивают карательные отряды ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. По их словам, которые передает РИА Новости, списки пропавших без вести в районе села Сопычь в Сумской области солдат 210-го отдельного штурмового полка пополняются ежедневно.

Часть из насильно мобилизованных военнослужащих — отказники, которых убили карательные отряды, — сказал собеседник агентства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные страны оправдывают действия Киева, несмотря на нарушения международного права. По его словам, Запад обвиняет Россию в нарушениях международного права и игнорирует атаки на российские регионы.

До этого Мирошник заявил, что украинские карательные подразделения в массовом порядке убивали остающихся мирных жителей Селидово (ДНР) в 2024 году. По его словам, они не пощадили ни инвалидов, ни стариков. Речь идет о событиях перед освобождением города Вооруженными силами России.