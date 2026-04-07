07 апреля 2026 в 20:18

Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине нужно возобновить, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, международное сообщество должно более внимательного относиться к этому вопросу.

Наш президент заявил, что Турция считает важным, чтобы международное сообщество более серьезно относилось к контактам, ориентированным на мирное урегулирование, и возобновило переговоры по прекращению российско-украинского конфликта, — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Ранее Эрдоган во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что атаки на суда в акватории Черного море наносят ущерб стабильности региона. Турецкий лидер также подчеркнул, что «конфликт с Ираном не должен привести к появлению новых очагов напряженности в рамках российско-украинского кризиса».

До этого Эрдоган заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали США и Израиль.

Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

