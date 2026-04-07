07 апреля 2026 в 18:20

«Стреляли нелюди»: в ГД пообещали ответить ВСУ на обстрел школы Запорожья

Колесник: причастные к обстрелу запорожской школы должны быть ликвидированы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Причастные к обстрелу запорожской школы должны быть ликвидированы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российская сторона уже выяснила обстоятельства произошедшего и теперь намерена действовать жестко по законам военного времени.

Нелюди стреляли по объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Мы это прекрасно знаем, выяснили. Погиб при этом обстреле замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. ВС РФ необходимо ответить на нападение по всем законам военного времени. Будем наносить тяжелые удары [по критическим объектам ВСУ]. Тех, кто участвовал в этой истории, особенно при нападении на гражданское население, необходимо ликвидировать, — сказал Колесник.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в прифронтовой зоне. По данным собеседника, на тот момент в учебном заведении находились дети.

Впоследствии председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что замглавы Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, который спас детей при атаке ВСУ, посмертно представят к государственной награде. По его словам, местные депутаты сделают все необходимое для этого.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
