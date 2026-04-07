Боец ВС России отбил атаку ВСУ и несколько дней полз к своим без еды и воды Боец ВС России Механ в одиночку отбил атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российский боец с позывным Механ в одиночку отбил атаку ВСУ, после чего несколько дней полз к позициям ВС России с ранением без еды, воды и связи, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, это произошло во время боев на Запорожском направлении летом 2025 года.

Перед российскими штурмовиками стояла задача выбить ВСУ и закрепиться на их позициях. При выполнении задания украинские солдаты открыли минометный огонь, а также выпустили дроны-камикадзе. Вскоре Механ осознал, что его сослуживцы погибли и он ведет огонь по БПЛА в одиночку.

Когда один из беспилотников взорвался рядом, боец получил ранение — бронежилет разорвало, а в ногу попал осколок. Он перетянул жгутом ногу и смог самостоятельно выбраться из красной зоны под обстрелами. Опираясь на автомат, Механ полз ночами без воды и провизии. Вскоре ему удалось связаться со своим подразделением, мужчину госпитализировали.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что российские войска сократили активность наступательных действий по причине весенней распутицы. Так специалист прокомментировал заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева о снижении скорости продвижения армейских подразделений в зоне проведения специальной военной операции.