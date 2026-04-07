Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении

Президент России Владимир Путин еще в 2025 году во время телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал ему, что катается на лыжах. Также глава государства отметил, что осведомлен об увлечении собеседника футболом, передает Bloomberg.

Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол, — подчеркнул российский лидер.

Ранее премьер-министр Венгрии во время телефонного разговора с президентом России в октябре 2025 года поведал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой. По сюжету, хищник поймал грызуна и собирался его проглотить, но тот пообещал отплатить добром. Лев отпустил мышь, а позже попал в капкан к охотникам, которые привязали его к дереву. Услышав рев зверя, мышь перегрызла путы и освободила его, показав, что даже слабый способен выручить сильного.

Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не станет поставлять вооружение Украине, поскольку не желает, чтобы Россия воспринимала ее как своего противника. Так глава венгерского правительства ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, который публично упрекнул его в отказе поддерживать Киев в конфронтации с Москвой.