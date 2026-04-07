Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:29

Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении

Путин рассказал Орбану, что занимается спортом и любит кататься на лыжах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин еще в 2025 году во время телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал ему, что катается на лыжах. Также глава государства отметил, что осведомлен об увлечении собеседника футболом, передает Bloomberg.

Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол, — подчеркнул российский лидер.

Ранее премьер-министр Венгрии во время телефонного разговора с президентом России в октябре 2025 года поведал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой. По сюжету, хищник поймал грызуна и собирался его проглотить, но тот пообещал отплатить добром. Лев отпустил мышь, а позже попал в капкан к охотникам, которые привязали его к дереву. Услышав рев зверя, мышь перегрызла путы и освободила его, показав, что даже слабый способен выручить сильного.

Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не станет поставлять вооружение Украине, поскольку не желает, чтобы Россия воспринимала ее как своего противника. Так глава венгерского правительства ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, который публично упрекнул его в отказе поддерживать Киев в конфронтации с Москвой.

Власть
Россия
Венгрия
Владимир Путин
Виктор Орбан
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.