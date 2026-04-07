«Я к вашим услугам»: Орбан внезапно рассказал Путину сказку о льве и мыши Орбан объяснил Путину отношения Будапешта и Москвы через сказку о льве и мыши

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал популярную у себя в стране сказку про льва и мышь, сообщает Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора. Она символизирует отношения Москвы и Будапешта.

Согласно преданию, лев поймал мышь и хотел ее съесть, но она пообещала отплатить добром. Лев рассмеялся, но отпустил ее. Позже охотники поймали льва и привязали к дереву. Мышь услышала его рев, прибежала, перегрызла веревки и освободила хищника, доказав, что даже маленький может помочь сильному.